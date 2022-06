Corvino: “Diawara giocatore importante. Il Lecce ha bisogno di rinforzi per la Serie A”

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato del futuro di Diawara finito nel mirino della squadra pugliese. Queste le sue parole: “É un giocatore importante, lo conosco bene, e il Lecce ha bisogno di rinforzi per la Serie A, l’ho portato da giovane al Bologna. Gli allenatori sono come gli uomini, a chi piace bionda, a chi mora, a chi rossa. Evidentemente, Diawara non piace a Mourinho”.

Corvino ha parlato anche del futuro di Nicolò Zaniolo: “E’ un giocatore importante per la Roma, così come Abraham è tra i migliori attaccanti europei. Zaniolo resterà alla Roma, sarà una bella coppia e con Mourinho sarà più forte”.