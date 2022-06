Corsa scudetto: Primavera donne, Under 17 e 15 tutte in campo

Corriere dello Sport (L. Scalia) – In fermento. Il vivaio della Roma è entrato nei giorni più caldi e decisivi della stagione. In palio, del resto, ci sono gli scudetti. Tanti piccoli frammenti di storia. Impossibile non partire dalla Primavera Femminile che oggi, sul neutro del centro di preparazione olimpica di Tirrenia, affronta la Juventus nella finalissima. Si gioca alle 17: la partita potrà essere seguita in diretta sul profilo Twitter della Roma Femminile e sul canale YouTube della Figc. Le giallorosse hanno vinto gli ultimi due titoli.

A Trigoria fari puntati sull‘Under 17 di Ciaralli. Oggi (alle 11) Misitano e compagni devono centrare l’impresa nel ritorno dei quarti di finale contro la Fiorentina dell’ex Galloppa. Infatti, devono ribaltare la sconfitta dell’andata (2-0 lo score finale), la prima stagionale. L’Under 18 di Scurto non gioca questo weekend. L’appuntamento per i più grandi è fissato per giovedì in casa. L’avversario nella semifinale in gara secca è la Spal.

Ieri l’Under 16 di Falsini ha centrato un risultato importantissimo. Dopo aver eliminato Inter e Lazio nei turni precedenti, i baby giallorossi hanno superato in casa, nell’andata della semifinale, la più quotata Juventus con il punteggio di 2-1. Decisivi i gol di Almaviva e Della Rossa. Anche l‘Under 15 è in semifinale. Scende in campo oggi nella tana del Milan per la sfida d’andata.