Corsa al direttore sportivo, si allontana Campos. I Friedkin lo hanno mollato

La corsa per diventare nuovo direttore sportivo della Roma perde un protagonista. Come riportato da Roberto Maida de il Corriere dello Sport si allontana Campos del Lille. I Friedkin, secondo quanto scrive il giornalista, lo hanno mollato ed ora vireranno su altri obiettivi. Tra questi ci potrebbe essere Gianluca Petrachi che ha chiesto il reintegro in dirigenza invece del risarcimento da 5 milioni di euro per il licenziamento per giusta causa avvenuto a luglio.

