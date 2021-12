Coronavirus, il Governo sugli stadi: capienza al 75% e obbligo di mascherina FFP2

Arrivano le prime indicazione dalla cabina di regia che oggi deciderà sulle restrizioni per la nuova ondata di contagi da Covid-19. Secondo quanto riportato da andokronos sarebbe scongiurato l’obbligo di tampone negativo per i vaccinati per accedere agli stadi. Il Governo avrebbe deciso di mantenere la capienza degli impianti al 75% e di porre l’obbligo di indossare una mascherina di tipologia FFP2. Nel pomeriggio è prevista la riunione del Consiglio dei ministri che dovrà dare via libera al decreto con le nuove misure. Tra le novità anche lo stop al consumo di cibi e bevande al chiuso, sempre per quanto riguarda cinema, teatri e per eventi sportivi