Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile. 880 casi positivi in più. 1555 i nuovi guariti

Come ogni giorno ormai da quasi un mese a questa parte, alle 18.00, il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, comunica i nuovi dati per quanto riguarda l’aumento dei casi di Coronavirus nel paese. I dati di oggi riportano 880 nuovi contagiati. Si tratta dell’incremento più basso dal 10 marzo scorso. Il totale dei pazienti contagiati è di circa 94.067. I guariti invece sono circa 1555 mentre i deceduti 604. Si registra poi un notevole aumento dei posti liberi in terapia intensiva, visto che rispetto a ieri c’è stata una diminuzione di 106 unità.