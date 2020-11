Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 613.358, con un incremento di 32.961 nuovi casi nelle ultime 24 ore (a fronte di 225.640 tamponi effettuati), 1.028.424 da inizio pandemia. Si registrano 623 nuovi decessi, per un totale di 42.953. I guariti sono invece 372.113 (+9.090). Rispetto a ieri, 110 nuovi pazienti sono stati ricoverati in Terapia Intensiva.