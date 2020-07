Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute. Incremento di 21 persone attualmente positive rispetto a ieri

Da quattro mesi a questa parte di pomeriggio arriva il bollettino della Protezione Civile che informa l’Italia sull’andamento del Coronavirus nel Paese. I dati, da qualche giorno, arrivano dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 14.642, con un incremento di 21 rispetto a ieri. 164 sono i guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 192.108, mentre si registrano ancora 7 deceduti, che corrisponde col dato minimo di sempre. Il totale ora è di 34.861. Crescono i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono ora 74, 3 in più rispetto a ieri.