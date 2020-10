Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 9.338 nuovi casi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino con i dati giornalieri relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 134.003. Si registra un incremento di 9.338 nuovi casi a fronte di 98.862 tamponi effettuati, per un totale di 423.578 casi da inizio pandemia. Aumenta ancora il numero delle vittime, 73 in più rispetto a ieri, 36.616 in tutto. I guariti sono 252.959, +1.498 nelle ultime 24 ore. Si registrano 592 nuovi ricoveri e 47 in Terapia Intensiva per un totale di 797.