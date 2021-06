Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino circa la diffusione del Covid-19 in Italia. Quest’oggi i nuovi casi sono pari a 835, in aumento rispetto ai 495 di ieri. In aumento anche i decessi: ieri erano 21, oggi 31.

Diminuiscono invece le guarigioni: 4.962 (ieri 11.320). Gli attualmente positivi sono 3.889.I tamponi – sia molecolari che antigenici – sono stati 192.882, ieri 81.752. Cala poi il tasso di positività: 0,61% ieri, 0,43% oggi.