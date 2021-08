Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino odierno per aggiornare i cittadini sulla situazione Covid-19 in Italia. I nuovi casi sono 6.599 per un totale di 4.383.787 casi da inizio pandemia. 3.639 i nuovi positivi, mentre gli attualmente positivi raggiungono la cifra di 104.685. Sono 2.936 i guariti di oggi (4.150.915 il dato totale). 24 i decessi, 128.187 il numero complessivo.