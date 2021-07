Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 6.171 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 6.171 nuovi casi Covid. I decessi sono stati invece 19 (128.029 in tutto). Sono 1.825 i nuovi guariti, 4.130.393 da inizio pandemia. 78.484 gli attuali positivi. Si registra anche un aumento delle terapie intensive (+11) per un totale di 194. Sono stati effettuati altri 224.790 tamponi per un totale di 77.031.848. Dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 67.003.275. Dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri: 512.834 – di cui 1e dosi: 138.646 – di cui 2e dosi: 374.188.