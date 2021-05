Il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino giornaliero contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. 423.558 gli attualmente positivi. 5.948 nuovi casi rispetto a ieri (a fronte di 121.829 tamponi fatti). Si registrano 256 decessi e 13.038 guariti in più nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 16 in più rispetto a ieri, di cui 34 in meno in Terapia Intensiva.