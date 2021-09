Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 5.315 nuovi casi e 49 decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino odierno circa la diffusione del Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 5.315 nuovi casi, in calo rispetto ai 6.157 di ieri. Diminuiti anche i decessi: oggi 49, mentre ieri sono stati 56.

Aumenta invece il tasso di positività, oggi pari a 2,0% (ieri 1,8 %). Sono stati effettuati 259.756 test totali tra molecolari e antigenici contro i 331.350 della giornata di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 572 (+3). I guariti odierni sono 5.602 e i soggetti attualmente positivi 136.702 (-337).