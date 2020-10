Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Si registrano 4.619 nuovi casi, a fronte di 85.442 tamponi effettuati, che portano il totale a 359.569 da inizio pandemia. Si registrano, purtroppo, 39 nuove vittime, col totale che arriva a 36.205, con 452 pazienti ricoverati in terapia intensiva. 891 i guariti in più nelle ultime 24 ore, 240.600 il totale. Gli attualmente positivi sono 82.764.