Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 384 nuovi casi, 10 decessi nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute, come di consueto, ha condiviso i dati giornalieri relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 12.646, con un incremento di 384 nuovi casi rispetto a ieri – a fronte di 56.451 tamponi effettuati-, portando il totale dei casi da inizio pandemia a 248.803. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 10 nuovi decessi (35.181). I guariti sono 200.976, +210 rispetto a ieri, con il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva che resta invariato (41).