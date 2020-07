Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 274 nuovi casi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 12.442, con 274 nuovi casi rispetto a ieri, a fronte di 51.671 tamponi effettuati, per un totale di 245.864 casi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5 nuovi decessi, 35.102 in tutto. Sono 5 i pazienti in meno ricoverati in terapia intensiva, 41 i rimanenti. Rispetto a ieri i dimessi sono 128 in più, per un totale di 198.320 guariti.