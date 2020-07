Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino giornaliero relativo alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 12.456, con 233 nuovi casi, che portano il totale a 243.967. In aumento il numero dei decessi: 11 nelle ultime 24 ore, sono 35.028 le vittime da inizio pandemia. 3 pazienti in meno ricoverati in terapia intensiva, 50 i rimanenti. 237 i guariti in più rispetto a ieri, 196.483 in totale.