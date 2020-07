Il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 13.179, con un incremento di 234 nuovi casi rispetto a ieri (su 38.259 tamponi effettuati), per un totale di 243.061. Si registrano, purtroppo, 9 nuovi decessi, che portano il numero delle vittime da inizio pandemia a 34.954. I nuovi guariti sono 354, 194.928 in totale, con un paziente in più ricoverato in terapia intensiva.