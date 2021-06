Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.079 nuovi casi, in diminuzione rispetto ai 2.199 di ieri. Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 205.335 con un tasso di positività che si attesta così all’1%. I casi attualmente positivi sono 169.309 (-5.626), mentre i decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 88 (ieri erano 77), per un totale di 126.855 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone guarite dal Covid diventano 3.943.704 (+7.616).