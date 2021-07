Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.153 nuovi casi di coronavirus su 210.599 tamponi. I morti sono stati invece 23, in aumento rispetto ai 20 del giorno precedente. Calano i ricoveri (-26) e le terapie intensive (-6). I dimessi sono 1.079 per un totale di 4.106.315. Dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 58.789.899, Di cui 1e dosi: 33.988.200 e 2e dosi: 24.801.699.