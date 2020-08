Il Ministero della Salute ha condiviso i dati giornalieri relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Il totale dei casi è 263.949 , con un incremento di 1.411 nelle ultime 24 ore. I guariti in più rispetto a ieri sono 225 (206.554 in tutto). Si registra inoltre una diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pari a 2, per un totale di 67. 5 i decessi che che portano il dato complessivo a 35.463