Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 14.761 nuovi casi, 342 i decessi

Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 465.543, con un incremento di 14.761 rispetto a ieri, a fronte di 315.700 tamponi effettuati, per un totale di 3.935.703 casi da inizio pandemia. Si registrano 342 decessi (118.699 in tutto) e 21.069 nuovi guariti, che portato il dato totale a 3.351.461. I pazienti ricoverati sono 654 in meno rispetto a ieri, di cui 42 in meno in Terapia Intensiva.