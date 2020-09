Il Ministero della Salute ha condiviso i dati giornalieri relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 30.099. C’è stato un incremento dei casi di 1.733 nelle ultime 24 ore – a fronte di 113.085 tamponi effettuati – che portano il totale a 274.644 da inizio pandemia. I guariti in più rispetto a ieri sono 537. Si registra un nuovo paziente ricoverato in terapia intensiva, 121 in totale. 11 nuovi decessi, 35.518 il numero complessivo.