Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.534 nuovi casi di coronavirus su 192.543 tamponi. Il tasso di positività è pari allo 0,8%, in calo rispetto all’1,2% di lunedì. I morti sono stati invece 20, in aumento rispetto ai 13 del giorno precedente. Calano i ricoveri (-21) e le terapie intensive (-1).