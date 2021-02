Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino giornaliero contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. Gli attualmente positivi sono 402.174, con 13.908 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.697.296 casi da inizio pandemia.

Si registrano 316 decessi in più rispetto a ieri (93.045 il dato totale) e 16.422 nuovi guariti (2.202.077 in tutto).