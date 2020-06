Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute. 665 attualmente positivi in meno rispetto a ieri e 890 dimessi in più

Come ogni giorno alle ore 18 arriva puntuale l’aggiornamento sull’evoluzione del Coronavirus in Italia. Da ieri, però, il tutto arriva dal sito del Ministero della Salute tramite sempre la Protezione Civile. Gli attualmente positivi sono 17.638 con un decremento di 665 rispetto alla giornata di ieri. Si avvicinano a quota 1000, +890, i dimessi nelle ultime 24 ore con il totale che arriva a 187.615. Aumentano di due unità i ricoverati in terapia intensiva, ora ne troviamo 105. Da registrare altri 30 deceduti che porta il totale a 34.708.