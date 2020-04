Nuovo kit per favorire il ritorno in campo

Corriere dello Sport (B.Bartolozzi) – C’è una novità che, oltre ai chiarimenti, potrebbe stemperare il clima caldo successivo della diffusione del protocollo dei medici dello sport che raccomanda alcune norme per il ritorno in sicurezza all’attività sportiva. Nelle prossime ore potrebbe essere validato un test che affiancherebbe l’uso dei tamponi e dei test seriologici. Si tratterebbe di un kit preparato dalla casa farmaceutica americana Abbott che consentirebbe di capire nello stesso tempo se l’infezione è attiva e se si sono sviluppati gli anticorpi. Di questo test ne avrebbero parlato ai vertici Stati Uniti e Italia, anche fra gli staff presidenziali di Donald Trump e Giuseppe Conte, e si attende un pronunciamento della Fda. Questo test Rna ridurrebbe notevolmente le campionature alla base delle politiche di contrasto del virus nel Paese e nel mondo e in ultima istanza ridurrebbe le preoccupazioni e snellirebbe tempi e passaggi del protocollo per gli atleti. Era prevedibile e persino scontato del resto che si accendessero polemiche per il testo elaborato dal comitato scientifico guidato da Maurizio Casasco che annovera, fra gli altri, il professor Galli (infettivologo del Sacco), Ranieri Guerra (direttore generale dell’Oms), Pecorelli (Fondazione Lorenzini), Pigozzi (presidente internazionale della medicina dello sport).