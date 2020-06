Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 1052 guariti in più rispetto a ieri

Il Ministero della Salute rende noti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 15.563, con un incremento di 142 nuovi casi rispetto a ieri (a fronte di 5390.110 tamponi effettuati), per un totale di 240.578 da inizio pandemia. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 23, 34.767 in tutto, mentre il numero dei guariti aumenta di 1.052 unità, 190.248 in totale. In lieve diminuzione anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 93 in totale, 3 in meno rispetto a ieri.