Coppa Italia, via libera al sesto cambio nei supplementari

La Coppa Italia aggiunge un’importante novità nel suo regolamento. A partire dalla prossima stagione, infatti, durante le fare della coppa nazionale sarà possibile effettuare fino a sei sostituzioni per squadra in caso di prosecuzione dei match ai tempi supplementari. Un cambio che riporta alla mente la sfida tra la Roma e lo Spezia, in cui i giallorossi furono sanzionati con una sconfitta a tavolino per aver effettuato la sesta sostituzione che non era prevista nel regolamento.

Le cose, tuttavia, cambieranno. Come si legge nel regolamento pubblicato nei giorni scorsi dalla Lega Serie A: “..Sempre e solo nel caso di disputa dei tempi supplementari, sarà altresì consentito effettuare una ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre”.