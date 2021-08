Coppa Italia, svelate le maglie della Roma: terza gialla con maniche blu, quarta totalmente blu

Al momento la Roma e la New Balance hanno svelato soltanto la prima maglia da gioco per la nuova stagione, quella totalmente rossa. Dando per scontato che la seconda sarà bianca, restano le altre due. A questo ci ha già pensato la Lega Serie A che, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato dove vengono mostrate le maglie che verranno utilizzate per la Coppa Italia.

La Roma avrà la prima rossa, la seconda bianca, la terza gialla con le maniche blu e la quarta totalmente blu che potrebbe andare a riprendere quella Nike dell’Europa League di 2 anni fa. Tra queste ci sono anche quelle dei portieri. La seconda divisa sarà arancio, la terza grigia mentre la quarta azzurra.

