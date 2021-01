Sarà Davide Ghersini l’arbitro di Roma-Spezia, match in programma domani alle ore 21.15 allo Stadio Olimpico e valido per gli ottavi di Coppa Italia. Prenna e Lombardi saranno gli assistenti, con Pasqua IV uomo. Guida al Var, con Di Vuolo come Avar dell’incontro.

ROMA – SPEZIA Martedì 19/01 h.21.15

GHERSINI

PRENNA – LOMBARDI

IV: PASQUA

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

LAZIO – PARMA Giovedì 21/01 h. 21.15

AYROLDI

DE MEO – RASPOLLINI

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI