Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0. I biancocelesti sono eliminati dalla competizione

E’ terminata Napoli-Lazio, quarto di finale della Coppa Italia 2019-2020, col risultato di 1-0 per i padroni di casa al termine di una partita incredibile che ha visto anche gli ospiti sbagliare un rigore con Immobile.. Decisivo il goal di Insigne in apertura di gara. I biancocelesti sono perciò eliminati dalla competizione. Ora i partenopei affronteranno in semifinale la vincente di Inter-Fiorentina.