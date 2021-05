Coppa Italia, il Milan è l’ultimo ostacolo. Primavera tricolore

Corriere della Sera (M. Calabresi) – Per una tra Roma e Milan sarà il giorno del primo storico trofeo della sezione femminile. A Reggio Emilia (calcio d’inizio alle 20.30, diretta Sky Sport, TimVision, RomaTv e Now) si gioca la finale di Coppa Italia, con un massimo di 4.300 spettatori sugli spalti e la squadra di Betty Bavagnoli che arriva all’appuntamento decisivo dopo aver eliminato la Juventus in semifinale.

“La partita di Supercoppa ci ha permesso di raggiungere una certa maturità – dice l’allenatrice – È stata la gara della svolta. Vincere contro il Milan sarebbe il coronamento di un triennio“. Confermato il 4-2-3-1 con Lazaro davanti supportata da Thomas (favorita su Bonfantini), Andressa e Serturini, recuperata dopo la commozione celebrare subita a Napoli.

Il weekend per la Roma è iniziato nel modo migliore, con la Primavera di Fabio Melillo che si è confermata campione d’Italia: nella finale giocata a Sassuolo, le giovani giallorosso hanno battuto 1-0 la Juventus grazie a un gol realizzato al 95′ da Giada Tarantino su angolo di Vigliucci. Per la Roma è il secondo scudetto consecutivo dopo quello conquistato a settembre sempre contro la Juventus.