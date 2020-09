Corriere della Sera – La Lega Serie A ha sorteggiato il tabellone di Coppa Italia e la Roma, come le altre teste di serie, entrerà in gioco dagli ottavi di finale che si giocheranno tra il 13 e il 20 gennaio 2020. Probabilmente l’avversaria sarà una tra Bologna e Spezia. In caso di qualificazioni ai quarti il Napoli è la candidata a sfidare i giallorossi. Successivamente il tabellone potrà regalare il derby con la Lazio.