Oggi andrà in scena la seconda semifinale di Coppa d’Asia tra Iran e Qatar e la vincente di questa sfida affronterà in finale la Giordania. Sardar Azmoun: partirà nuovamente dal primo minuto con l’obiettivo di strappare il pass per la finale. L’attaccante giallorosso si dovrà prendere il peso dell’attacco vista anche l’assenza per squalifica di Taremi.