Alle 12:30 il fischio d’inizio del big match tra l’Iran e il Giappone valido per i quarti di finale della Coppa d’Asia. L’attaccante giallorosso Azmoun è partito dal 1’. La sfida è stata vinta 2-1 proprio dalla Nazionale iraniana. Sardar Azmoun, ha fornito l’assist per il gol del momentaneo 1-1 ed è rimasto in campo fino al nono minuto di recupero del secondo tempo, quando è stato sostituito da Ansarifard.