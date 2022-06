Conti, Roma per sempre: “Che gioia continuare qui”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Bruno Conti per sempre. L’ex campione del mondo ha rinnovato il contratto. Ieri la Roma lo ha annunciato con una nota ufficiale. Il dirigente del settore giovanile e la società giallorossa ancora insieme. Bruno continuerà ad occuparsi del coordinamento tecnico delle attività relative alle rappresentative che vanno dalla Under 14 alla Under 10.

È felice per questo riconoscimento da parte della società, che arriva a 67 anni: “Ringrazio il direttore Vergine e più in generale la Società per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Da parte mia è un piacere enorme poter contribuire ancora alla crescita del settore giovanile, proseguendo nel lavoro di base sul territorio, che ho sempre svolto con passione ed entusiasmo“.