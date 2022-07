Conti: “Mi rivedo in Zalewski”

Altra incoronazione per Nicola Zalewski. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è presente un’intervista a Bruno Conti. Marazico, interrogato su chi fosse un suo possibile erede, non ha esitato ad indicare l’italo-polacco: “Premetto che non rispondo da romanista, ma fra i giovani chi vedo più vicino al mio modo di giocare è proprio Nicola Zalewski. Ha la capacità di attaccare gli spazi e partire in dribbling proprio come facevo io, così come la sua vocazione a ripiegare lo fa essere utile anche in copertura. È vero che adesso gioca sulla fascia sinistra, ma sono convinto che presto potrà diventare un calciatore utile su entrambe le corsie”.