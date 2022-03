Bruno Conti ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Marazico ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Queste le parole dell’ex ala giallorossa.

Chi la emoziona veder giocare?

Non è solo per un legame affettivo, ma è difficile non restare estasiati davanti al capitano della Roma Lorenzo Pellegrini.