Conte: “Dobbiamo avere i paraocchi e non guardare gli altri, perché vorrebbe dire confrontarsi con realtà chiare”

Prima della sfida alla Roma, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico del Napoli.

CONTE A DAZN

Quanta voglia c’è di tornare primi?

Noi penso che ogni partita ci debba stimolare, al di là del valore della classifica. Dobbiamo avere i paraocchi e non guardare gli altri, perché vorrebbe dire confrontarsi con realtà chiare, come l’Inter che ha vinto a mani basse la Serie A, o l’Atalanta campione in Europa League contro il Leverkusen. Loro sono realtà affermate. Dobbiamo cercare di partita in partita di migliorare.

Rrahmani che struttura ha?

Viene sempre accostato ad altri difensori per rendere. Nel calcio ci sono luoghi comuni difficili da sfatare. Lui è un giocatore fatto e pronto, maturo. A volte si danno giudizi singoli per i centrali, ma la fase difensiva per me va fatta da tutta la squadra. Anche il più bravo se lasciato in inferiorità numerica può sembrare meno bravo. Se hai un giocatore bravo come Buongiorno puoi rendere di più, lui ha margini importanti e deve continuare a crescere.