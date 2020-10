Conferenza Villar: “Mi sento meglio rispetto alla scorsa stagione. Pedro un esempio per tutti” – VIDEO

Alle ore 16:45, Gonzalo Villar parla in conferenza stampa alla vigilia del match tra Roma e Young Boys, gara valida per il primo turno della fase ai gironi di Europa League. Tanti i temi affrontati dallo spagnolo insieme a Paulo Fonseca. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex Elche:

Qual è stata la principale difficoltà dall’arrivo a Roma?

Penso che è un calcio diverso quello italiano dallo spagnolo, io giocavo in Serie B spagnola e magari è una questione di ritmo. Qua si gioca ad alto ritmo. Mi sento più preparato dell’anno scorso, è dall’inizio che mi sento bene e cerco di allenarmi al meglio possibile. Come detto mi sento meglio della stagione scorsa.

Hai seguito la carriera di Pedro… È dominante, te l’aspettavi?

Credo che tutti stiamo guardando a che livello sta giocando Pedro, io specialmente che sono spagnolo come lui credo che sia una grande cosa. Io ero contento che fosse venuto qui. Ha fatto 2 gol in 4-5 partite. E’ una cosa incredibile. Non è solo una questione di gol, sta giocando benissimo e non smette mai di correre. Sembra che abbia 22 anni come me. Per noi è una cosa buona perché per Perez, come per gli altri, è un grande esempio per imparare, gli può dare consigli su cosa fare e non fare e questo è buonissimo per noi.