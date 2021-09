Mentre la Roma spazza via lo Zorya con un netto 3-0, il Bodo/Glimt non va oltre il pareggio in trasferta contro il Cska Sofia. La squadra norvegese, seconda in classifica a quota 5 punti, sarà la prossima avversaria della Roma in Conference League. La squadra di Mourinho rimane al primo posto del girone in solitaria.