Conference League, le date della Roma: si parte in casa col CSKA Sofia alle ore 21

Dopo il sorteggio di ieri la Uefa ha diramato anche le date ufficiali in cui si giocheranno le partite di Conference League. Di seguito il calendario della Roma che parte in casa contro il CSKA Sofia alle ore 21. Trasferta in Norvegia il 21 di ottobre alle 18.45, mentre si chiude in Bulgaria il 9 dicembre.

1a giornata: ROMA vs CSKA SOFIA – 16/09/21 ore 21

2a giornata: ZORYA LUHANSK vs ROMA – 30/09/21 ore 18:45

3a giornata: BODO/GLIMT vs ROMA – 21/10/21 ore 18:45

4a giornata: ROMA vs BODO/GLIMT – 04/11/21 ore 21

5a giornata: ROMA vs ZORYA LUHANSK – 25/11/21 ore 21

6a giornata: CSKA SOFIA vs ROMA – 09/12/21 ore 18:45