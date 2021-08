Dopo la vittoria per 2-1 in Turchia, la Roma affronterà il Trabzonspor nel ritorno dei play-off di Conference League giovedì 26 agosto allo Stadio Olimpico. La UEFA ha reso noti i nomi degli ufficiali di gara: ad arbitrare sarà il serbo Srdjan Jovanović. Uroš Stojković e Milan Mihajlović saranno gli assistenti, mentre Novak Simović sarà il quarto uomo. Niente VAR, che sarà previsto solo per la finale a Tirana.