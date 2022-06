Conference League: da Tirana ai rioni di Roma

Da Tirana ai rioni di Roma. Il trofeo della Conference League nel mese di giugno è stato visto, fotografato e abbracciato dai tifosi giallorossi in diversi punti della Capitale. Il Club, infatti, ha organizzato cinque eventi in altrettanti municipi con l’obiettivo di ringraziare la Comunità capitolina per aver manifestato nei mesi precedenti tutto il proprio supporto alla realizzazione delle attività di sostenibilità e solidarietà sul territorio, collaborando in più occasioni con la società stessa a iniziative quali la campagna vaccinale per il Covid-19, le piantumazioni per la Città, il supporto ai disabili.

Ciascun municipio coinvolto ha accolto i rappresentanti della comunità – scuole, ASD, parrocchie, Roma Club, istituzioni locali e associazioni caritatevoli – presso alcuni teatri dalla capienza di 500 posti ciascuno. Ogni evento è stato introdotto dai saluti istituzionali da parte dei presidenti dei municipi, seguiti da quattro video emozionali: uno riassuntivo di tutte le attività sociali promosse dal Club nell’ultimo anno, uno celebrativo per ripercorrere le emozioni della notte di Tirana, una speciale dedica ad Agostino di Bartolomei e tutti i gol realizzati durante il percorso dell’AS Roma in Conference League.

Ai vari incontri hanno partecipato personalità del mondo dello sport e non solo come Vincent Candela, Marco Conidi e Antonio Giuliani. Nel corso dell’ultima tappa è intervenuto Capitano Ultimo, protagonista da anni di diverse iniziative con la sua casa famiglia. Al termine di ogni incontro è stato organizzato il momento photo opportunity per consentire a tutti i presenti di scattare una foto con la Coppa.

Durante la tappa degli Studios Tiburtino era presente anche l’ASD Disabili 2000, associazione sportiva paralimpica di calcio per non vedenti. Per consentire loro di apprezzare al meglio il trofeo, il Club ha accordato la rimozione momentanea della teca per permettere loro di toccare la Coppa. Mentre a Testaccio è stata accolta la rappresentativa della Roma Calcio Amputati.