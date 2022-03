Conference League, ai quarti riecco il Bodo

Il Messaggero (S. Boldrini) – L’incubo dei sei gol incassati in Norvegia il 21 ottobre 2021, o il sollievo di aver evitato Marsiglia, Leicester e Psv Eindhoven? Lo stato d’animo della Roma balla tra questi due stati d’animo, dopo il sorteggio dei quarti di Conference League che costringerà la squadra di José Mourinho a ritrovare i norvegesi dopo la doppia sfida nella fase a gruppi.

Al ritorno, il 4 novembre, finì 2-2, confermando le difficoltà dei giallorossi di fronte a un club che il 12 dicembre avrebbe conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo della Eliteserien. Il campionato norvegese 2022 partirà il 2 aprile, cinque giorni prima il match di andata con la Roma, in programma a Bodo.

Il gruppo di Kjetil Knutsen avrà nelle gambe solo le gare di Conference con l’AZ Alkmaar (2-1 il 10 marzo, 2-2 dopo i supplementari giovedì) e di coppa nazionale: domani i quarti contro il Lillestroem. Il mercato ha portato un attivo di 9,2 mln: non poco per una rosa stimata 15,85 mln. Contro gli olandesi, nel consueto 4-3-3, sono stati importanti i due gol di Amahl Pellegrino, valutazione 600 mila euro. La vincente incontrerà in semifinale una tra Leicester e Psv Eindhoven. Gli altri due quarti: Feyenoord-Slavia Praga e Marsiglia-Paok Salonicco.