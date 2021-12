Corriere della Sera (M.Perrone) – In Europa con il Chelsea 14 partite e 4 gol. Con la Roma in 7 occasioni (preliminari compresi) ne ha già fatti 6 ed è il capocannoniere della Conference League. Tammy Abraham è il pezzo forte del miglior attacco della competizione, perchè la Roma ha segnato 18 reti, e di una squadra che in Europa va a segno da 20 partite consecutive. Ne manca soltanto una per eguagliare il record italiano della Juventus dal 1996 al 1997.