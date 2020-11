ConCluj e felici

Leggo (F. Balzani) – Archiviata con due settimane d’anticipo la pratica Europa League. La Roma vince in casa del Cluj per 2 a 0 e si qualifica ai sedicesimi di finale, ora basta un punto nella prossima sfida casalinga allo Young Boys per conquistare il primato del girone. Quinta vittoria consecutiva della squadra di Fonseca che in una serata da poche emozioni, si dimostra matura. Decisivi gli ingressi di Veretout e Mkhitaryan per sbloccare il risultato. Il francese propizia l’autogol di Debeljuh, con un cross da calcio di punizione, e trasforma il calcio di rigore conquistato dall’armeno. C’è spazio anche per la centesima in Europa di Dzeko che mette minuti sulle gambe in vista di Napoli. Queste le dichiarazioni di Fonseca a fine gara: “I ragazzi hanno dimostrato carattere, in tanti hanno giocato fuori posizione viste le assenze. Ora vogliamo il 1° posto del girone“.