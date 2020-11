Con Spinazzola è una Roma nuova

Corriere dello Sport (R. Maida) – Tra i marpioni nell’attacco e i giovani della difesa è stato trovato l’uomo giusto nella terra di mezzo: Leonardo Spinazzola. Nè giovane nè vecchio, a 27 anni si è trovato un ruolo da cardine della Roma. A gennaio era stato ceduto all‘Inter che poi l’ha scartato dopo le visite mediche. E pensare che sembrava destinato a fare la riserva di Kolarov che invece è stato ceduto proprio ai nerazzurri. Domenica scorsa ha segnato alla Fiorentina, proprio lui che di gol ne ha segnati pochissimi: appena 2 in 90 presenze in Serie A. Da quando la Roma ha cambiato modulo ed è passata alla difesa a tre, l’ex Atalanta è diventato un perno della fase offensiva.