Con Solbakken accordo chiuso: il Bodo lo blocca

Il Tempo (E. Zotti) – Anche se l’accordo con la Roma è stato raggiunto da tempo, il futuro di Ola Solbakken rimane da scrivere. L’intesa con i giallorossi è stata trovata dopo la gara d’andata dei quarti di Conference League, a bloccare la trattativa però sono i sei mesi di contratto che l’attaccante ha ancora con il Bodo/Glimt.

I rapporti tra i club infatti non sono idilliaci, con i norvegesi – infastiditi dalla trattativa Roma-Solbakken e dal caso Knutsen-Nuno Santos – che non intendono liberare il giocatore. Tiago Pinto però non presenterà un’offerta fuori mercato per un calciatore che dal 1° luglio sarà libero di accordarsi con qualsiasi club, ed è disposto ad aspettare anche la sessione invernale. Una scelta che però potrebbe cambiare i piani del giocatore, impaziente di fare il salto di qualità in uno dei principali campionati europei.

Da Trigoria non sembrano preoccupati ma se la situazione non dovesse cambiare, e nel frattempo il Bodo dovesse ricevere un’offerta considerata vantaggiosa anche dal giocatore, il destino di Solbakken potrebbe tornare in discussione.